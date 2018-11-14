В США заявили о возможной отсрочке санкций против России

Из-за того, что сейчас Конгресс США проводит свои последние недели в старом составе, там опасаются, что не успеют одобрить новые санкции против России до конца 2018 года.

На данный момент американские власти больше сосредоточены на вопросах государственных расходов и развития сельского хозяйства. Поэтому сенаторы могут не подготовить законопроект о введении новых ограничений против РФ, а также проголосовать за него в установленные сроки.

Представитель Техаса в Конгрессе – сенатор Джон Корнин заявил, что у них не очень много времени.

Новый пакет санкций был представлен сенаторами и республиканцами после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Если документ поддержат, резидентам США запретят принимать участие в операциях с долговыми бумагами РФ, которые выпустят через полгода после вступления закона в силу.

Помимо этого, предлагается наложить запрет на операции нескольких российских банков. В списке фигурируют Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Банк Москвы и другие структуры. Их активы на территории США заморозятся. Усилится и контроль за покупкой гражданами РФ недвижимости на территории штатов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",президент Украины Петр Порошенко заявил, что расширение Вашингтоном санкций против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе только приветствуется.