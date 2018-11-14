В Совете ОБСЕ осудили "выборы" на Донбассе

Об этом сообщила глава делегации Великобритании в ОБСЕ, председатель комитета ОБСЕ по человеческому измерению Сиан Маклеод, в своем микроблоге в Twitter.

В посте говорится о том, что министры Совета Европы не признают результаты "выборов" на территориях Донецкой и Луганской областей. Также Маклеод, заверил, что на заседание дипломаты отметили не только фейковые выборы на Донбассе, но и грубое нарушение Минских договоренностей государствами-членами.

"28 стран-членов ЕС, Канада, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан и другие осудили нарушение международного права, суверенитета Украина и городских соглашений", - написала Маклеод.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия отказалась от проведения внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы в связи с так называемыми "выборами" на оккупированной территории Донбасса.