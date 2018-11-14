В Раде опубликовали постановление о внеочередных выборах городского головы Смилы

При этом документ зарегистрирован еще 8 ноября 2018, а для ознакомления его передали 13 ноября. Авторами постановления являются народные депутаты от "Самопомочи" Виктор Кривенко и Павел Кишкар.

Политики предлагают в течение 60 дней организовать внеочередные выборы руководства города Смела в связи с бездействием городского головы Алексея Цибка по решению вопроса начала отопительного сезона.

В проекте постановления, подписанного главой Верховной рады Андреем Парубием, указано, что выборы должны быть назначены на последнее воскресенье шестидесятидневного срока со дня вступления в силу этим постановлением и провести их в порядке, определенном законом Украины "О местных выборах".

Также Центральная избирательная комиссия должна назначить размер финансирования для организации внеочередных выборов. А Кабинет министров в свою очередь должен безотлагательно найти финансирование выборов за счет Государственного бюджета.

Поскольку постановление вступило в силу со дня его опубликования, то датой внеочередных выборов в Смеле может стать 6 января 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня во время заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украин Геннадий Зубко заявил, что депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали постановление о проведении перевыборов в Смеле Черкасской области в связи с ситуацией с отоплением в городе.