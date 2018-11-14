07:59 14.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина вместе с Грузией и Молдовой будет решать территориальные проблемы

Представители Украины, Грузии и Молдовы во вторник, 13 ноября, на консультациях в Кишиневе договорились о совместном решении проблем, связанных с восстановлением территориальной целостности трех стран.

Украина вместе с Грузией и Молдовой будет решать территориальные проблемы

Об этом на брифинге по итогам трехсторонней встречи сообщила вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник. По ее словам, стороны поделились опытом в решении подобных проблем, с которыми пришлось бороться странам.

Также обсудили вызовы, стоящие перед нашими странами и на которые мы должны отвечать. Мы прекрасно осознаем, что эти вызовы - уже не внутренняя, национальная проблема, - это региональные и даже международные проблемы, которые необходимо решать.

Эту проблематику должны обсуждать в будущем на этой платформе. Мы договорились установить механизмы для институционализации этой трехсторонней платформы, чтобы обменяться опытом и разработать новые подходы для решения проблем, с которыми сталкиваются наши страны, - добавила представитель Молдовы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, постоянный совет ОБСЕ осудила "выборы" на оккупированном Донбассе. На заседании в Вене проведение "выборов" осудили представители стран ЕС, а также Канады, США, Турции, Норвегии, Швейцарии, Грузии, Азербайджана и Молдовы.


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