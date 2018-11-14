Украина поддержала требования прекратить обстрелы в секторе Газа

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Украина считает неприемлемыми ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданскому населению.

"Они должны быть прекращены немедленно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Более того, украинская сторона выразила соболезнования в связи с гибелью и ранениями израильских граждан в результате ракетного обстрела с территории сектора Газы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ" совет безопасности ООН проводит экстренное заседание из-за эскалации конфликта в секторе Газа. Заседание иницировали Кувейт и Боливия.