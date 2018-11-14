12:34 14.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Польша подписали соглашение для совместной борьбы со сказом

Накануне между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и развития села Республики Польша было подписано соглашение. Оно касается выполнения программы борьбы с бешенством на территории Украины в 2018 году.

Украина и Польша подписали соглашение для совместной борьбы со сказом

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

От украинской стороны документ подписал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, от польской - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло. Также в торжественной церемонии приняли участие представители Минагрополитики, Держпродспоживслужбы, Посольства Республики Польша в Украине.

Отмечается, что подписание данного соглашения проводится не впервые и является последовательным продолжением совместной работы.

К слову, в последние годы Украина и Польша активно развивают двустороннее сотрудничество в сфере сельского хозяйства, в частности, в вопросах обеспечения здоровья и благополучия животных, научно-технического сотрудничества и органического производства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", США пообещали Польше поддержку в сдерживании российской агрессии.


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