Украина и Польша подписали соглашение для совместной борьбы со сказом

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

От украинской стороны документ подписал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, от польской - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло. Также в торжественной церемонии приняли участие представители Минагрополитики, Держпродспоживслужбы, Посольства Республики Польша в Украине.

Отмечается, что подписание данного соглашения проводится не впервые и является последовательным продолжением совместной работы.

К слову, в последние годы Украина и Польша активно развивают двустороннее сотрудничество в сфере сельского хозяйства, в частности, в вопросах обеспечения здоровья и благополучия животных, научно-технического сотрудничества и органического производства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", США пообещали Польше поддержку в сдерживании российской агрессии.