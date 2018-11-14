Суд оштрафовал организаторов опроса о независимости Каталонии на десять миллионов евро

Они были потраченных на опрос о независимости Каталонии в 2014 году. Как сообщает El Pais, поскольку опрос был проведен вопреки запрету Конституционного суда и предшествовал референдуму 1 октября 2017 года, то деньги должны быть возвращены.

Суд также напомнил, что во время опроса за независимость выступили 80% участников, которые, составили лишь 33% общего количества избирателей в Каталонии.

В марте 2017 года Верховный суд Каталонии признал бывшего премьера автономии Артура Маса, его заместителя Жоану Ортегу и министра образования Ирене Ригау виновными в неповиновении решению суда, запретил занимать государственные должности и оштрафовал.

Теперь же Аудиторский суд Испании пришел к выводу, что Артур Мас ответственен за расходование государственных средств на опрос в размере более 4,9 миллионов евро.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 октября в Барселоне в понедельник прошли массовые акции протеста в годовщину референдума о независимости Каталонии, которые к вечеру переросли в беспорядки.