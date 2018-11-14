02:00 14.11.2018 | Политика | Новости
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Совбез ООН созвал экстренное заседание

 Совет безопасности ООН проводит экстренное заседание из-за эскалации конфликта в секторе Газа. Заседание иницировали Кувейт и Боливия.

Совбез ООН созвал экстренное заседание

Об этом сообщают международные СМИ.

Развитие ситуации в анклаве будет рассмотрено на  закрытом заседании Совбеза ООН.

Согласно информации, начиная с вечера 12 ноября в Израиле в результате атак палестинцев погиб один человек, свыше 50 получили ранения. Жертвами ответных атак израильской армии в секторе Газа стали семь человек, более 25 человек пострадали. 

К слову, с начала обстрелов в больницы израильских городов Ашкелон и Беэр-Шева поступил 21 раненый. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее  Генеральная Ассамблея ООН осудила Израиль за применение силы против активистов выступлений на границе сектора Газы и Израиля, в результате которого погибло не менее 200 человек.


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