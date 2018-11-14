Совбез ООН созвал экстренное заседание

Об этом сообщают международные СМИ.

Развитие ситуации в анклаве будет рассмотрено на закрытом заседании Совбеза ООН.

Согласно информации, начиная с вечера 12 ноября в Израиле в результате атак палестинцев погиб один человек, свыше 50 получили ранения. Жертвами ответных атак израильской армии в секторе Газа стали семь человек, более 25 человек пострадали.

К слову, с начала обстрелов в больницы израильских городов Ашкелон и Беэр-Шева поступил 21 раненый.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Генеральная Ассамблея ООН осудила Израиль за применение силы против активистов выступлений на границе сектора Газы и Израиля, в результате которого погибло не менее 200 человек.