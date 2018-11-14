Порошенко встретился с частью иерархов УПЦ МП

Встреча проходила в закрытом режиме в "Украинском доме". На мероприятии присутствовали как минимум три иерарха. Об этом сообщила "BBC News Украина".

При этом, по данным агентства, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко рассказал, что на встрече присутствовали "представители, из числа тех, кто поддерживает объединение".

Стороны обсуждали различные вопросы, в том числе, Порошенко рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом.

Достаточно большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой Поместной православной церкви, - сказал Павленко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко во вторник должен был провести встречу с епископатом Московского патриарха в Украине. Однако встреча не состоялась.

Позже спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря объяснил, что когда президент не пошел на уступки провести встречу в Лавре, то епископат МП решил провести Собор епископов. Хотя ранее проведение собора не анонсировалось.