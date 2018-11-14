Появились первые результаты отбора в Антикоррупционный и Высший суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины в понедельник приняла решение о продлении срока отстранения от должности судей Оксаны Царевич и Сергея Вовка.

В этом году при этом проведении тестирования будут использованы камеры наблюдения и применены металлодетекторы.