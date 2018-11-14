Появились первые результаты отбора в Антикоррупционный и Высший суды

Соответствующая информация обнародована на сайте высшая квалификационной комиссии судей.
Таким образом, к выполнению практического задания допущены:
- 108 из 170 кандидатов в Высший Антикоррупционный Суд;
- 48 кандидатов из 73 в Апелляционную палату Высшего Антикоррупционного Суда;
- 104 кандидата из 129 в Кассационный административный суд Верховного Суда;
- 64 кандидата из 105 в Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда;
- 54 кандидата из 152 в Кассационный уголовный суд Вверховного Суда;
- 95 кандидатов из 152 в Кассационный гражданский суд Верховного Суда;
Далее кандидатов ожидает устное собеседование. Даты проведения собеседования пока неизвестны.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", к практическому заданию допустят по четыре кандидата на место.