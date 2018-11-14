09:52 14.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Появились первые результаты отбора в Антикоррупционный и Высший суды

Во вторник, 13 ноября, высшая квалификационная комиссия судей утвердила результаты анонимного письменного тестирования. Оно было проведено в рамках  конкурсов на занятие вакантных должностей судей Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда.
Появились первые результаты отбора в Антикоррупционный и Высший суды

Соответствующая информация обнародована на сайте высшая квалификационной комиссии судей.

Таким образом, к выполнению практического задания допущены:

  • 108 из 170 кандидатов в Высший Антикоррупционный Суд;
  • 48 кандидатов из 73 в Апелляционную палату Высшего Антикоррупционного Суда;
  • 104 кандидата из 129 в Кассационный административный суд Верховного Суда; 
  • 64 кандидата из 105 в Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда; 
  • 54 кандидата из 152 в Кассационный уголовный суд Вверховного Суда;
  • 95 кандидатов из 152 в Кассационный гражданский суд Верховного Суда; 

Далее кандидатов ожидает устное собеседование. Даты проведения собеседования пока неизвестны.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", к практическому заданию допустят по четыре кандидата на место


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