Пентагон поможет Польше противостоять России

Стороны подтвердили готовность продолжить тесное сотрудничество в военной сфере во время встречи министра обороны США Джеймса Мэттиса с его польским коллегой Мариушем Блащаком, которая состоялась в Пентагоне.

Американский министр подчеркнул, поддержка европейскому государству в противостоянии РФ будет оказываться через НАТО на двусторонней основе.

Блащак сообщает, что ему поступили конкретные предложения о создании военных баз для американской армии на территории Польши. По его мнению, они принесут государству пользу, выступая весомым сдерживаемым фактором для любого агрессора.

Стоит отметить, что польский президент Анджей Дуда предложил США самостоятельно выбрать место для расположения постоянных военных баз в государстве.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Польша призывает Украину и Литву вмест противостоять российским провокациям. Такое мнение он высказал в Вильнюсе в понедельник, 12 ноября, где проходит сессия Парламентской ассамблеи