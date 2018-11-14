20:15 14.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламенту предлагают назначить перевыборы в Смеле

В Верховной раде Украины в среду, 14 ноября, зарегистрировано постановление о проведении перевыборов в городе Смела Черкасской области. Документ подан в связи с ситуацией, которая сложилась с отоплением в городе.

Парламенту предлагают назначить перевыборы в Смеле

Об этом во время заседания правительства сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Он также отметил, что в связи с блокированием отопительного сезона открыто уголовное дело о безответственной позиции городской власти Смелы и несвоевременного запуска отопительного сезона.

При этом Зубко считает, что в Украине необходимо принять закон о государственном надзоре за решениями органов местного самоуправления.

Напомним, во время заседания правительства 14 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставки некоторых мэров за срыв отопительного сезона.

Как сообщал УРА-Информ, городской голова города Смела Черкасской области Алексей Цыбко сегодня прибыл в Киеве. Он намерен просить премьер-министра Владимира Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением, поскольку в городе сложилась катастрофическая ситуация. Как заявил Цыбко в среду, 14 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов, коммунальщики слили воду из системы отопления.


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