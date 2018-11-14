НАПК открыли доступ к реестру ГФС

Национальное агентство по предотвращению коррупции согласовало доступ к реестру Государственной фискальной службы Украины. Обмен информацией полностью автоматизированный .
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
Этим документом согласован новый порядок предоставления НАПК реестра физических лиц - плательщиков налогов о доходах.
Отметим, автоматизированный обмен информацией является одной из ключевых составляющих логического и арифметического контроля деклараций и предусматривает обмен информацией с 16-ю государственными реестрами.
Тем не менее, в нацагентстве напомнили, что запуск автоматизированного обмена информацией с шестью реестрами Министерства юстиции, в которых содержится большое количество критически важных сведений, необходимых для проверки деклараций, станет возможным только после принятия законопроекта №7276.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", НАПК предлагает учредить механизм защиты свидетелей.