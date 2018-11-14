12:56 14.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАПК открыли доступ к реестру ГФС

Национальное агентство по предотвращению коррупции согласовало доступ к реестру Государственной фискальной службы Украины. Обмен информацией полностью автоматизированный .

НАПК открыли доступ к реестру ГФС

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Этим документом согласован новый порядок предоставления НАПК реестра физических лиц - плательщиков налогов о доходах.

Отметим,  автоматизированный обмен информацией является одной из ключевых составляющих логического и арифметического контроля деклараций и предусматривает обмен информацией с 16-ю государственными реестрами.

Тем не менее, в нацагентстве напомнили, что запуск автоматизированного обмена информацией с шестью реестрами Министерства юстиции, в которых содержится большое количество критически важных сведений, необходимых для проверки деклараций, станет возможным только после принятия законопроекта №7276.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", НАПК предлагает учредить механизм защиты свидетелей.


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