09:59 14.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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На встрече с Порошенко иерархи УПЦ МП заявили о давлении Москвы, - Цеголко

Иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата, которые были на встрече с президентом Петром Порошенко, заявили о давлении на них со стороны Москвы.

На встрече с Порошенко иерархи УПЦ МП заявили о давлении Москвы, - Цеголко

Об этом в среду утром, 14 ноября, на своей страничке Facebook сообщил пресс-секретаря президента Святослава Цеголко. При этом он подтвердил, что встреча вчера таки состоялась, однако на ней присутствовали только часть иерархов УПЦ МП. На переговорах президент рассказал о договоренностях с Вселенским патриархатом, а владыки рассказали президенту о беспрецедентном давлении Москвы, оказываемое на тех епископов, которые готовы присоединиться к созданию единой церкви.

Вместе с тем, по словам Цеголко, Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции, а со своей стороны Вселенский патриарх гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Порошенко провел встречу с частью иерархов УП Московского патриархата. По данным ВВС, на встрече присутствовали как минимум три иерарха.

Накануне стало известно, что УПЦ МП не будет участвовать в создании автокефальной церкви.


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