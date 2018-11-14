13:37 14.11.2018 | Политика | Новости
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Министр обороны Израиля подал в отставку из-за обострения в Газе

Израильский министр обороны Авигдор Либерман ушел в отставку после обострения конфликта в Газе. Об этом он заявил на заседании партии "Наш дом Израиль", которую сам же и возглавляет

Министр обороны Израиля подал в отставку из-за обострения в Газе

Чиновник отметил, что прекращение огня с продолжающимися попытками прийти к урегулированию конфликта в Газе – это капитуляция перед террором.

Одной из причин такого решения послужил конфликт Либермана с премьер-министром Израиля. Разногласия возникали именно по вопросам Газы, в том числе, касательно ввоза катарского горючего в тот сектор. Экс-министр обороны был категорически против таких действий, но был вынужден согласиться, когда получил письменное распоряжение от вышестоящего руководства.

Также негативно он высказался и о передаче представителям ХАМАСа 15 млн долларов от Катара, произошедших на прошлой неделе, заявив, что эти деньги были выплачены семьям террористов, устраивавшим демонстрации на границе с Газой в мае 2018 года. 

"Мы никогда не цеплялись за свои места, если пребывание в должности вступало в конфликт с нашей идеологией", - прокомментировал свой уход Авигдор Либерман.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Совет безопасности ООН проводит экстренное заседание из-за эскалации конфликта в секторе Газа. Согласно информации, начиная с вечера 12 ноября в Израиле в результате атак палестинцев погиб один человек, свыше 50 получили ранения. Жертвами ответных атак израильской армии в секторе Газа стали семь человек, более 25 человек пострадали.


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