Меркель поддержала идею о создании единой европейской армии

Целью создания единых вооруженных сил будет поддержание и обеспечение мира на континенте. Новая армия сможет гарантировать невозможность развязывания конфликтов в ЕС.

Меркель добавила, что сейчас важно разработать концепцию создания такой структуры, чтобы она устраивала все государства. Такое заявление на заседании поддержали бурными овациями.

Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон также положительного мнения об образовании новой силовой структуры в ЕС. Он считает, что без этой армии Европа не может защитить свое население. Со слов чиновника, учитывая угрозу со стороны России, Европа должна уметь постоять за себя самостоятельно, не рассчитывая на помощь США.

По мнению Макрона, организовывать такую армию нужно с создания кибервойск, так как ЕС ежедневного сталкивается с попытками взлома своего киберпространства.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в своем совместном заявлении осудили выборы в самопровозглашенных "республиках". Они назвали проведение таких выборов подрывом территориальной целостности и независимости Украины.