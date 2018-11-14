17:37 14.11.2018 | Политика | Новости
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Мэй рассказала о черновике соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй довольна техническим вариантом сделки с Евросоюзом о выходе Великобритании из состава ЕС. Об этом она сообщила в парламенте, 14 ноября. 

Мэй рассказала о черновике соглашения по Brexit

Согласно словам Мэй, Британия вернет себе контроль за нашими деньгами, законами и границами. Вместе с тем глава правительства рассказала, что Великобритания выходит из зоны свободной торговли и таможенного союза с ЕС.

Также Тереза Мэй отметила, что документ должен включать в себя "страховой инструмент". В частности, чтобы защитить свободную границу между Ирландией и Северной Ирландией. Таким образом, политик отвергла все опасения многих сторонников Brexit, заявляющих, что ЕС, вынуждая Великобританию держать границу с Ирландией открытой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Великобритания и Европейский союз согласовали на техническом уровне договор об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. 


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