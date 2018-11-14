13:54 14.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман пригрозил увольнением мэрам в связи отсутствием тепла

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил мэрам отстранением через Верховную Раду из-за нерешенных проблем с теплоснабжением.

Гройсман пригрозил увольнением мэрам в связи отсутствием тепла

Об этом он заявил во время заседания правительства.

Гройсман возмущен ситуацией, сложившейся с теплоснабжением в ряде населенных пунктов Украины, поэтому грозит мэрам отстранением от должности, если они не решат проблему с теплоснабжением в ближайшее время.

"Я требую положить этому конец .А если речь идет о том, что какие-то мэры не умеют это сделать, – буду обращаться к парламенту с просьбой отстранять их с занимаемых должностей", - сказал он.

При этом премьер отметил, что был вынужден заниматься целые сутки вопросом разблокирования теплоснабжения в Кривом Роге, Павлограде, Херсоне.

Он констатировал, что 90% мэров городов нормальные адекватные люди, но есть и такие, которые не могут сделать элементарные вещи.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в двух городах Днепропетровской области из-за отсутствия отопления в учебных заведениях продлены каникулы.


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