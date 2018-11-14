Гройсман передаст ТЭЦ под руководство горсоветов

Чиновник предложил горсоветам выдвинуть Кабинету министров предложение по получению теплоэлектроцентралей в городскую собственность. По его мнению, правительство должно поддержать подобную инициативу.

С его слов, лучше работу ТЭЦ организовать не сможет никто.

Стоит отметить, что заседание Кабмина инициировано после беспрецедентных случаев отсутствия отопления в разных городах Украины, в том числе в Смеле Черниговской области, где из-за этой проблемы пришлось эвакуировать из больницы 35 лежачих больных.

Премьер-министр считает, что в результате теплового коллапса, жители Смелы должны в срочном порядке переизбрать городского голову.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", жители города Смелы Черкасской области, где на этой неделе было принято решение о введении чрезвычайного положения из-за отсутствия отопления, обещают перекрыть дорогу. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.