12:20 14.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман передаст ТЭЦ под руководство горсоветов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал передачу государственных ТЭЦ мэриям. Об этом он заявил во время заседания правительства.

Гройсман передаст ТЭЦ под руководство горсоветов

Чиновник предложил горсоветам выдвинуть Кабинету министров предложение по получению теплоэлектроцентралей в городскую собственность. По его мнению, правительство должно поддержать подобную инициативу.

С его слов, лучше работу ТЭЦ организовать не сможет никто.

Стоит отметить, что заседание Кабмина инициировано после беспрецедентных случаев отсутствия отопления в разных городах Украины, в том числе в Смеле Черниговской области, где из-за этой проблемы пришлось эвакуировать из больницы 35 лежачих больных.

Премьер-министр считает, что в результате теплового коллапса, жители Смелы должны в срочном порядке переизбрать городского голову.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", жители города Смелы Черкасской области, где на этой неделе было принято решение о введении чрезвычайного положения из-за отсутствия отопления, обещают перекрыть дорогу. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.


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