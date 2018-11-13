ВСК по расследованию убийства Гандзюк соберется на заседание 15 ноября

Заседание начнется в десять часов утра. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 12 ноября, на сайте Верховной рады, депутаты обсудили технические вопросы деятельности комиссии и запланировали следующее заседание.

На запланированное заседание принято решение пригласить уполномоченного по правам человека, городского голову Херсона, голову Херсонского областного совета, председателя Херсонской областной государственной администрации, представителей Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности, Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры Херсонской области.

Кроме того, указано, что первое выездное заседание планируется провести в городе Херсоне в ноябре текущего года.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование дела о нападении на Гандзюк Временной следственной комиссией ВР будет мешать следствию, которое ведут правоохранительные органы.

Как сообщал УРА-Информ, ВСК по расследованию убийства Гандзюк частично будет работать в закрытом режиме без присутствия прессы.