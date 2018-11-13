16:47 13.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Владельцы ID-паспортов не смогут голосовать на президентских выборах

Из-за отсутствия в законе "О выборах Президента" понятия "ID-паспорт", их владельцы не смогут принимать участие в избирательном процессе. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Владельцы ID-паспортов не смогут голосовать на президентских выборах

Чиновница отметила, что сейчас важным шагом должна быть доработка таких моментов в законе, чтобы позже у населения не возникало вопросов.

Избирательная кампания стартует в конце декабря. К этому моменту, со слов Слипачук, изменения должны быть внесены.  Она утверждает, что в законе есть очень много вопросов, требующих тщательного пересмотра.Нужно принять во внимание новое законодательство о госзакупках, о предотвращении коррупции, а также о введении электронного паспорта.

ID-паспорт стали выдавать в Украине, начиная с октября 2016 года. Сейчас же любой желающий может заменить им документ старого образца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президентские выборы будут стоить украинцам 2,35 млрд гривен. Большая часть этих денег уйдет на оплату труда сотрудникам избирательной комиссии.


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