Владельцы ID-паспортов не смогут голосовать на президентских выборах

Чиновница отметила, что сейчас важным шагом должна быть доработка таких моментов в законе, чтобы позже у населения не возникало вопросов.

Избирательная кампания стартует в конце декабря. К этому моменту, со слов Слипачук, изменения должны быть внесены. Она утверждает, что в законе есть очень много вопросов, требующих тщательного пересмотра.Нужно принять во внимание новое законодательство о госзакупках, о предотвращении коррупции, а также о введении электронного паспорта.

ID-паспорт стали выдавать в Украине, начиная с октября 2016 года. Сейчас же любой желающий может заменить им документ старого образца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президентские выборы будут стоить украинцам 2,35 млрд гривен. Большая часть этих денег уйдет на оплату труда сотрудникам избирательной комиссии.