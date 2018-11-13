10:32 13.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Венгерский политик "наблюдал" за "выборами" на Донбассе

Член венгерской партии Йоббик Гергьо Тамаш Шама приезжал на оккупированную Россией территорию Донбасса.

Венгерский политик

Он, якобы, был "наблюдателем" на незаконных "выборах". Как сообщила в ночь на вторник, 13 ноября, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп на своей странице в Facebook, она призвала Будапешт отреагировать на действия своего политика.

Мы высоко ценим поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине, однако такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от продолжающейся российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, а и просто глубоко аморальное, - заявила Непоп, добавив, что в связи с участием венгерского политика в "наблюдении" за "выборами" она обратилась к председателю партии Йоббик, областному совету Бекеш и Министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 12 ноября, на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около 40 стран осудили псевдовыборы на временн оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. При этом 28 стран-членов Европейского союза, Канада, Соединенные Штаты Америки, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан, а также другие страны признали нарушение международного права, суверенитета Украина и городских соглашений.


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