Венгерский политик "наблюдал" за "выборами" на Донбассе

Он, якобы, был "наблюдателем" на незаконных "выборах". Как сообщила в ночь на вторник, 13 ноября, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп на своей странице в Facebook, она призвала Будапешт отреагировать на действия своего политика.

Мы высоко ценим поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине, однако такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от продолжающейся российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, а и просто глубоко аморальное, - заявила Непоп, добавив, что в связи с участием венгерского политика в "наблюдении" за "выборами" она обратилась к председателю партии Йоббик, областному совету Бекеш и Министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 12 ноября, на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около 40 стран осудили псевдовыборы на временн оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. При этом 28 стран-членов Европейского союза, Канада, Соединенные Штаты Америки, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан, а также другие страны признали нарушение международного права, суверенитета Украина и городских соглашений.