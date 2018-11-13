В ЦИК сообщили, сколько украинцы заплатят за выборы президента

На президентские выборы, которые пройдут в марте 2019 года из бюджета будет выделено 2,35 млрд гривен. Об этом сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.
По словам чиновника, только на первый тур предусмотрено потратить 1,5 млрд гривен, на второй – 848 млн. Большая часть затрат пойдет на оплату труда членов избирательной комиссии.
В тоже время, ЦИК исключила применение электронного протокола на грядущих выборах. Причиной этому послужило отсутствие законодательной базы, с помощью которой можно было бы регулировать этот вопрос. Нет ни порядка подсчета электронных голосов, ни установления результатов выборов с помощью таких протоколов.
Радченко отметил, что к системе электронных выборов возможно перейдут, но случится это не раньше окончания избирательного процесса.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министры Евросоюза на следующей неделе обсудят "выборы" на Донбассе. Встреча состоится 19 ноября в Брюсселе.