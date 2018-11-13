В ЦИК сообщили, сколько украинцы заплатят за выборы президента

По словам чиновника, только на первый тур предусмотрено потратить 1,5 млрд гривен, на второй – 848 млн. Большая часть затрат пойдет на оплату труда членов избирательной комиссии.

В тоже время, ЦИК исключила применение электронного протокола на грядущих выборах. Причиной этому послужило отсутствие законодательной базы, с помощью которой можно было бы регулировать этот вопрос. Нет ни порядка подсчета электронных голосов, ни установления результатов выборов с помощью таких протоколов.

Радченко отметил, что к системе электронных выборов возможно перейдут, но случится это не раньше окончания избирательного процесса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министры Евросоюза на следующей неделе обсудят "выборы" на Донбассе. Встреча состоится 19 ноября в Брюсселе.