В Норвегии обвинили Россию во вмешательстве в работу GPS

Сбои были зафиксированы на территории страны в период учений НАТО Trident Juncture. Как сообщает во вторник, 13 ноября, Associated Press, сбои в работе спутниковой навигационной системы фиксировались с 16 октября по 7 ноября. Их источником были российские вооруженные силы на Кольском полуострове.

В заявлении норвежского Минобороны также сказано, что оно обращалось за разъяснениями по этому поводу к российским властям.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинистьо требовал расследовать вмешательства в работу GPS спутниковых систем во время военных учений НАТО Trident Juncture 2018.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сбой в работе GPS финские военнослужащие зафиксировали в заполярных районах Финляндии 9 ноября. Военные предупредили Центр авианавигации о вмешательстве в ее работу. Предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и на восток от Киттиля до границы РФ.