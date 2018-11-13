22:15 13.11.2018 | Политика | Новости
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В Норвегии обвинили Россию во вмешательстве в работу GPS

Министерство обороны Норвегии заявляет, что военные считают Российскую. Федерацию причастной к сбоям в работе GPS.

В Норвегии обвинили Россию во вмешательстве в работу GPS

Сбои были зафиксированы на территории страны в период учений НАТО Trident Juncture. Как сообщает во вторник, 13 ноября, Associated Press, сбои в работе спутниковой навигационной системы фиксировались с 16 октября по 7 ноября. Их источником были российские вооруженные силы на Кольском полуострове.

В заявлении норвежского Минобороны также сказано, что оно обращалось за разъяснениями по этому поводу к российским властям.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинистьо требовал расследовать вмешательства в работу GPS спутниковых систем во время военных учений НАТО Trident Juncture 2018.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сбой в работе GPS финские военнослужащие зафиксировали в заполярных районах Финляндии 9 ноября. Военные предупредили Центр авианавигации о вмешательстве в ее работу. Предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и на восток от Киттиля до границы РФ.


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