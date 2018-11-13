В МИД Украины назначили нового пресс-секретаря

Она заняла место Марьяны Бецы, которая стала послом Украины в Эстонии. Как сообщил в понедельник, 12 ноября, министр иностранных дел Павел Климкин, было непросто отрывать от сердца такого пресс-секретаря, как Марьяна Беца.

Марьяна не покидает дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия, - написал Климкин в своем микроблоге.

Вместе с тем он отметил, что рад представить Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию.

Напомним, Зеленко ранее занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.

По информации пресс-службы МИД Украины, это кадровый дипломат, владеет немецким и английским языками. Родилась 10 августа 1980 года в городе Винница. В 2002 году с отличием окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко по специальности "международные отношения".

Работала в посольстве Украины в Австрии и в Представительстве Украины при международных организациях в Вене, дважды - в посольстве Украины в Германии.

Как сообщал УРА-Информ,13 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил спикера МИД Украины Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.