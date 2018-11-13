15:30 13.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за "выборов" в "ЛНР"

Прокуратура Луганской области завела уголовное производство по факту организации и проведения оккупационной администрацией Российской Федерации очередных выборов на Донбассе. Речь идет о назначение глав ЛНР и депутатов народного совета ЛНР на временно оккупированных территориях Луганской области Украины.

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за

Как отмечает пресс-служба ведомства, оперативники установили лица, которые непосредственно организовывали, финансировали проведение незаконных выборов и участвовали в качестве "кандидатов" на должности в псевдогосударственных образованиях "ЛНР". Кроме того, следователи рассекретили представителей иностранных государств, входивших в состав наблюдателей.

Уголовное производство открыто по нескольким статьям, среди них:

- ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий);

- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Согласно санкции статей организаторам и соучастникам "выборов" грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пoмoщник прeзидeнтa Рoccии Влaдимирa Путинa Влaдиcлaв Cуркoв нaпрaвил пoздрaвлeниe c пoбeдoй нa выборах глaвaрeй "ДНР" и "ЛНР" Дeниcу Пушилину и Лeoниду Пacичнику.


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