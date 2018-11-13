14:57 13.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина созывает внеочередное заседание ТГК

Ноту о проведении внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТГК) украинские власти направили в ОБСЕ и РФ. Об этом сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко на своей страничке в Facebook.

Украина созывает внеочередное заседание ТГК

Украина созывает ТГК, чтобы обсудить проведенные на оккупированных территориях Донбасса псевдовыборы. Известно, что представители ОБСЕ поддержали такую инициативу, а Россия еще не прислала ответ.

По словам Геращенко, эту встречу наше государство хочет провести в трехстороннем формате (Украина-ОБСЕ-Россия), хотя обычно на них приглашали и представителей "ЛДНР".

Чиновница подчеркнула, что целью проведения этих "выборов" для Кремля стала попытка легитимизации "республик", дестабилизация политической ситуации на передовой в связи с предстоящими в Украине выборами президента, а также дискредитация нормандского формата переговоров и минских соглашений.

"Выборы" в оккупированных районах Донбасса состоялись 11 ноября, многие страны уже осудили их проведение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава ВР Андрей Парубий, заявил, что парламент будет игнорировать результаты фейковых "выборов" в ОРДЛО.


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