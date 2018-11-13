06:00 13.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100207760:Polishuk

Цена за агрессию России будет расти, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко инициировал специальное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Цена за агрессию России будет расти, - Порошенко

Такое заседание должно состоятся в ответ на "выборы" на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Как написал в своем Twitter глава государства, он поручил немедленно инициировано спецзаседание.

Благодарен партнерам за четкий сигнал - дерзость Москвы не останется без внимания, а цена за агрессию будет расти, - заявил Порошенко, добавив, что "выборы могут быть только в соответствии с законом Украины, стандартов ОБСЕ и гарантированной безопасности".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ЦИК признала "выборы" нелегитимными. Они состоялись с нарушениями Конситуции Украины и избирательного законодательства, поэтому не имеют никаких правовых последствий.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинских правоохранителей отправят на учения в Китай В Чехии в аварии погибли четверо украинцев - ВИДЕО, ФОТО Румыния не готова председательствовать в ЕС, - Йоханнис В Украине презентовали энциклопедию Голодомора
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив