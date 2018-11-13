Цена за агрессию России будет расти, - Порошенко

Такое заседание должно состоятся в ответ на "выборы" на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Как написал в своем Twitter глава государства, он поручил немедленно инициировано спецзаседание.

Благодарен партнерам за четкий сигнал - дерзость Москвы не останется без внимания, а цена за агрессию будет расти, - заявил Порошенко, добавив, что "выборы могут быть только в соответствии с законом Украины, стандартов ОБСЕ и гарантированной безопасности".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ЦИК признала "выборы" нелегитимными. Они состоялись с нарушениями Конситуции Украины и избирательного законодательства, поэтому не имеют никаких правовых последствий.