Россия планирует открыть представительство Крыма в ЕС

Об этом сообщают российские СМИ.

По мнению членов рабочей группы, это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе.В будущем представительство внесут в официальный реестр лоббистских групп в структурах ЕС.

По словам бельгийского депутата Филипа Девинтера, представительство поспособствует организации культурных проектов, преодолению негативной репутации региона, а также поможет европейским бизнесменам в реализации бизнес-проектов на полуострове.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко имеет огромную надежду, что в ближайшее время рассмотрят проект по изменению Конституции о статусе Крыма.