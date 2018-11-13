Россия планирует открыть представительство Крыма в ЕС

В 2019 году Россия планирует открыть в Брюсселе представительство аннексированного Крыму в Евросоюзе. Рабочая группа по этому вопросу уже начала свою деятельность.
Об этом сообщают российские СМИ.
По мнению членов рабочей группы, это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе.В будущем представительство внесут в официальный реестр лоббистских групп в структурах ЕС.
По словам бельгийского депутата Филипа Девинтера, представительство поспособствует организации культурных проектов, преодолению негативной репутации региона, а также поможет европейским бизнесменам в реализации бизнес-проектов на полуострове.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко имеет огромную надежду, что в ближайшее время рассмотрят проект по изменению Конституции о статусе Крыма.