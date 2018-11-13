23:47 13.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100207863:Polishuk

Профильный комитет предлагает депутатам внести изменения в госпрограмму "Питьевая вода Украины"

Комитет парламента по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы предлагает Верховной раде принять за основу законопроект №9020.

Профильный комитет предлагает депутатам внести изменения в госпрограмму

В закон "Об общегосударственной целевой программе "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы предлагает внести изменения. Как сообщила во вторник, 13 ноября, информационное управление аппарата парламента, предлагается дополнить раздел "Задачи и мероприятия" программы новым пунктом "строительство, реконструкция групповых водопроводов (очистных сооружений, магистральных водоводов, разводящих сетей), локальных водопроводов, водоводов, канализационных сетей водоотведения, гидротехнических сооружений", предусмотрев возможность финансирования данных приоритетных проектов с целью обеспечения людей питьевой водой в сельской местности.

Документ направлен на обеспечение конституционных прав граждан на достаточный жизненный уровень и экологическую безопасность путем обеспечения граждан Украины, проживающих в сельской местности, питьевой водой в необходимых объемах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комитет ВР по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ рекомендует парламенту в государственном бюджете на 2019 год увеличить финансирование на реализацию госпрограммы "Питьевая вода Украины" на 2,01 млрд гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
В Бахмуте неизвестные ограбили ювелирный магазин, застрелили охранника В Украине ликвидируют очередной банк Президентская кампания в Украине стартует на Новый год CNN подал иск в суд против Трампа
Фоторепортаж
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив