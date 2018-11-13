Профильный комитет предлагает депутатам внести изменения в госпрограмму "Питьевая вода Украины"

В закон "Об общегосударственной целевой программе "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы предлагает внести изменения. Как сообщила во вторник, 13 ноября, информационное управление аппарата парламента, предлагается дополнить раздел "Задачи и мероприятия" программы новым пунктом "строительство, реконструкция групповых водопроводов (очистных сооружений, магистральных водоводов, разводящих сетей), локальных водопроводов, водоводов, канализационных сетей водоотведения, гидротехнических сооружений", предусмотрев возможность финансирования данных приоритетных проектов с целью обеспечения людей питьевой водой в сельской местности.

Документ направлен на обеспечение конституционных прав граждан на достаточный жизненный уровень и экологическую безопасность путем обеспечения граждан Украины, проживающих в сельской местности, питьевой водой в необходимых объемах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комитет ВР по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ рекомендует парламенту в государственном бюджете на 2019 год увеличить финансирование на реализацию госпрограммы "Питьевая вода Украины" на 2,01 млрд гривен.