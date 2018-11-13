Президентская кампания в Украине стартует на Новый год

Об этом во вторник, 13 ноября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на пресс-конференции. По ее подсчетам процесс начнется с 31 декабря.

Вместе с тем проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает выделение ЦИКу 2,4 миллиардов гривен на организацию и проведение выборов президента.

По словам заместителя председателя комиссии Евгения Радченко, на первый тур предусмотрено израсходовать более 1,5 миллиардов гривен, на второй - около 850 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, действующий президент Украины Петр Порошенко точно будет баллотироваться на второй срок. Во время предвыборной кампании глава государства будет записывать в свои заслуги восстановление Вооруженных сил, создание антипутинского международного фронта, шаги по интеграции в ЕС и НАТО. Об этом во вторник, 21 августа, в интервью "Украинской правде" сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.