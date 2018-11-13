Президент Украины отказался от встречи с УПЦ МП - ВИДЕО

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в Лавре.

Как отмечается, сегодня в Лавре состоялось Заседание Священного Синода УПЦ. Его возглавил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. В частности, на Синоде обсуждалась проблема церковного состояния, как в самой церкви, так и в стране.

Со слов Митрополита Онуфрия, не все архиереи приехали на встречу. При этом, на территории Лавры появились люди, похожие на титушек.

"Здесь находились два десятка крепких молодчиков, которым раздавали купюры в 200 гривен, всего в пятистах метрах от места, где пройдет встреча. А именно, возле нижнего входа в Верхнюю Лавру - возле 39 корпуса", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Верховной рады Андрей Парубий ранее сообщал, что архиерейский объединительный собор должен состояться в Украине до конца ноября. Там должны принять решение о церковном единстве и выбрать предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который получит Томос об автокефалии УПЦ. В объединительном соборе примут участие минимум 10 архиереев Московского патриархата.