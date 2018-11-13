15:51 13.11.2018 | Политика | Новости
100207830:labazovych

Президент США может остановить "Северный поток-2"

Американский посол в ЕС Гордон Сондленд считает, что в президента США Дональда Трампа есть много иструментов для того, чтобы помешать строительству газопровода "Северный поток-2". Теперь обещания Вашингтона затормозить сооружения в Европе нового газопровода переросли уже в открытые угрозы.

Президент США может остановить

Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Как отметил Сондленд, в настоящее время Европа никаким образом не должна зависеть от голубого топлива Российской Федерации. Вместе с тем дипломат заявил, что когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы.

"Мы не хотим, чтобы зимой у кого-то отключился газ из-за геополитического кризиса. Если ЕС не примет эту логику. У Трампа много, скорее, не инструментов, а "игрушек", и он может попытаться остановить проект, - сказал посол.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп не разделяет слова Ангелы Меркель по поводу зависимости Германии от российского газа, а также участие страны в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Также американский глава государства заверил, что Америка просто так не сдастся в борьбе за европейский рынок.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за "выборов" в "ЛНР" В Киеве на Позняках задержали двух наркодиллеров США, Россия и Китай отказываются поддержать инициативу Франции в области кибербезопасности Водители "евроблях" грозят протестами по всей Украине
Фоторепортаж
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив