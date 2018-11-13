Президент США может остановить "Северный поток-2"

Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Как отметил Сондленд, в настоящее время Европа никаким образом не должна зависеть от голубого топлива Российской Федерации. Вместе с тем дипломат заявил, что когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы.

"Мы не хотим, чтобы зимой у кого-то отключился газ из-за геополитического кризиса. Если ЕС не примет эту логику. У Трампа много, скорее, не инструментов, а "игрушек", и он может попытаться остановить проект, - сказал посол.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп не разделяет слова Ангелы Меркель по поводу зависимости Германии от российского газа, а также участие страны в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Также американский глава государства заверил, что Америка просто так не сдастся в борьбе за европейский рынок.