12:52 13.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине обезопасят минометы Молот, - Полторак

Чтобы обезопасить минометы Молот от взрывов, производитель установит на них защиту от двойного заряжания. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире 5 канала.

В Украине обезопасят минометы Молот, - Полторак

В результате детонации скандальных минометов с 2016 года погибло 13 человек. Это послужило причиной того, что Минобороны попросило производителя орудия улучшить защиту от выстрелов.

По словам Степана Полторака, ведомство потребовало от разработчика минометов установить предохранители так, чтобы даже при срабатывании человеческого фактора было невозможным осуществить двойное заряжание.  Он подчеркнул, что сейчас нужно поменять техническую и конструктивную составляющие Молота.  

Глава Минобороны добавил, что личный состав должен ответственно работать с таким видом оружия и выполнять правила его эксплуатации.

По мнению чиновника, можно принять факт повторного взрыва минометов Молот из-за халатности военных на фронте, ведь они находятся в стрессовой         ситуации, но он не понимает, как такое может происходить в учебных центрах и полигонах.

Отметим, что ранее в военной прокуратуре заявили, что данных о несоответствии качества минометов нужным требованиям у них нет, а основной причиной таких инцидентов становится ненадлежащее выполнение техники безопасности личным составом. Некоторое время спустя, орган опроверг данное заявление.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак планирует на следующей неделе уволить двоих заместителей.Сделают это по новым правилам. 


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