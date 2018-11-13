08:15 13.11.2018 | Политика | Новости
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Польша призывает Украину и Литву вместе противостоять российским провокациям

Интересы Польши, Литвы и Украины совпадают.

Польша призывает Украину и Литву вместе противостоять российским провокациям

Их общим врагом является "имперская политика Москвы". Страны должны вместе противостоять провокациям России.

Такое мнение высказал в Вильнюсе в понедельник, 12 ноября, где проходит сессия Парламентской ассамблеи, глава Сената Польши Станислав Карчевский.

При этом политик уточнил, что речь идет о том, чтобы отразить угрозу, вызванную российскими провокациями и подчеркнул, что "мы совместно противостоим, совместно поддерживаем территориальную целостность и независимость Украины".

Он также подчеркнул, что в польско-украинских отношениях эти провокации касаются исторической памяти, а в польско-литовских отношениях - проблем польского меньшинства в Литве. Да, история и дела меньшинств на самом деле сложные, но это не причина позволять любому их разыгрывать, для того чтобы нас разделить и рассорить, - заявил Карчевский, добавив, что Польша вместе с другими странами требует сохранения санкций Евросоюза против России и ожидает их расширения, если Кремль продолжит агрессию.

Глава Сената также выразил надежду, что заседания Парламентской ассамблеи "помогут развить польско-литовско-украинскую солидарность".

Напомним, в Вильнюсе 12-13 ноября проходит двухдневная сессия Парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины.

Как сообщал УРА-Информ, украинскую делегацию на ней возглавляет председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.


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