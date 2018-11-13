10:59 13.11.2018 | Политика | Новости
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Навальному запретили выезжать с России

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному отказали в выезде за границу.

Навальному запретили выезжать с России

Во вторник утром, 13 ноября, политик прибыл в московский аэропорт и пытался вылететь во французский Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека по своему делу. Вместе с тем пограничники ему сообщают, что выезд из России для него закрыт.

Об этом политик сообщил в своем Twitter, добавив, что якобы есть некое письмо, согласно которому выезжать ему запрещено, но объяснений почему - нет.

Напоминаем, 15 ноября Европейский суд по правам человека должен вынести финальное решение по иску Алексея Навального к российским властям. Политик жаловался на семь случаев своего незаконного задержания на массовых мероприятиях в период с 2012 по 2014 год.

Как сообщал УРА-Информ, ЕСПЧ назначил компенсацию Навальному по этому делу в размере 63,7 тысячи евро, но ее оспорил Минюст РФ.


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