Навальному запретили выезжать с России

Во вторник утром, 13 ноября, политик прибыл в московский аэропорт и пытался вылететь во французский Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека по своему делу. Вместе с тем пограничники ему сообщают, что выезд из России для него закрыт.

Об этом политик сообщил в своем Twitter, добавив, что якобы есть некое письмо, согласно которому выезжать ему запрещено, но объяснений почему - нет.

Напоминаем, 15 ноября Европейский суд по правам человека должен вынести финальное решение по иску Алексея Навального к российским властям. Политик жаловался на семь случаев своего незаконного задержания на массовых мероприятиях в период с 2012 по 2014 год.

Как сообщал УРА-Информ, ЕСПЧ назначил компенсацию Навальному по этому делу в размере 63,7 тысячи евро, но ее оспорил Минюст РФ.