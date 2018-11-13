12:02 13.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАТО и Украина не планируют совместные учения в Азовском море

НАТО не намерено проводить совместные учения с Украиной в Азовском море. Ведь это может спровоцировать Россию.
НАТО и Украина не планируют совместные учения в Азовском море

Об этом сообщил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Посол подчеркнул, что совместные учения или операция в Азовском море, безусловно, будут восприняты РФ как провокация. Альянс же не планирует провоцировать Россию.  По его словам, вхождение военных кораблей в Азовское море на данный момент является проблематичным.

Пристайко также уточнил, что особый интерес для партнеров Украины представляют суда, которые принадлежат странам-членам НАТО и были задержаны в Азовском море.

"Ни Альянс, ни Украина не заинтересованы в дальнейшем углублении конфликта. И мы на сегодняшний день больше заботимся о том, как нам защитить наше побережье, как нам усилить наши возможности, в частности, строим небольшую военно-морскую базу в Азовском море, усиливаем ракетное и артиллерийское вооружение.", - рассказал посол.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в НАТО заявили, что не признают "выборы" на оккупированном Донбассе.


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