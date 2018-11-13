11:07 13.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАБУ открыло дело против Яценюка и Петренка

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотребления властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренком.

НАБУ открыло дело против Яценюка и Петренка

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как известно, Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ зарегистрировать сведения о преступлениях, совершенных в 2014-2016 годах экс-премьер-министром Арсением Яценюком, министром юстиции Павлом Петренко и другими должностными лицами.

В Бюро, в частности, отметили, что для исполнения решения суда, данные внесены  в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Статьи связаны с вопросом злоупотребления властью или служебным положением.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Национальное антикоррупнционное бюро Украины получило разрешение на проверку финансовых активов семьи генерального прокурора Украины Юрия Луценка. 


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