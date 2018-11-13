09:59 13.11.2018 | Политика | Новости
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На совете ОБСЕ около 40 стран осудили "выборы" на оккупированном Донбассе

В понедельник, 12 ноября, на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около 40 стран осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

На совете ОБСЕ около 40 стран осудили

При этом 28 стран-членов Европейского союза, Канада, Соединенные Штаты Америки, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан, а также другие страны признали нарушение международного права, суверенитета Украина и городских соглашений.

Об этом после завершения заседания сообщила глава делегации Великобритании в ОБСЕ, председатель комитета ОБСЕ по человеческому измерению Сиан Маклеод. Как написала британский дипломат в своем Twitter, на специальном заседании от имени Евросоюза решительно было высказано осуждение так называемые "выборы", которые проведены 11 ноября поддерживаемыми Россией военными формированиями как грубое нарушение" международного и украинского законодательства и минских соглашений.

Мы считаем их не имеющими законной силы, - указали в делегации ЕС, добавив, что полная реализация минских соглашений остается ключом к достижению устойчивого мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Евросоюз обеспокоен количеством российского военного оборудования и личного состава в отдельных районах Донбасса. ЕС призывает Россию прекратить подпитывать конфликт, поддерживая боевиков. С таки заявление выступила делегация ЕС во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.


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