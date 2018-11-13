13:32 13.11.2018 | Политика | Новости
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Министры Евросоюза на следующей неделе обсудят "выборы" на Донбассе

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза 19 ноября соберутся в Брюсселе.

Министры Евросоюза на следующей неделе обсудят

Главы МИД будут обсуждать "выборы" на Донбассе и ситуацию в Азовском море. Как сказано в повестке дня заседания министров, опубликованной во вторник, 13 ноября, на сайте ЕС, министры иностранных дел рассмотрят последние события в Украине, в том числе в восточной Украине и Азовском море.

В то же время посол Украины в ЕС Николай Точицкий в своем Twitter отметил, что ожидает обсуждения на заседании санкций в связи с проведением "выборов" в отдельных районах Донбасса 11 ноября.

Предполагаю мощные санкции ЕС после так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе в нарушение Минска, - написал посол.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 12 ноября, на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около 40 стран осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. При этом 28 стран-членов Европейского союза, Канада, Соединенные Штаты Америки, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан, а также другие страны признали нарушение международного права, суверенитета Украина и городских соглашений.


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