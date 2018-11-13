15:24 13.11.2018 | Политика | Новости
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Межпарламентская ассамблея официально признала попытки РФ влиять на выборы

Представители парламентов Украины, Польши и Литвы подписали финальный документ на заседании IX Межпарламентской ассамблеи. Об этом сообщают украинские СМИ.

Межпарламентская ассамблея официально признала попытки РФ влиять на выборы

Главным итогом заседания стало признание попыток РФ влиять на выборы в различные странах, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в государствах и мировую безопасность.

Кроме этого, главы ВР Андрей Парубий, спикер литовского сейма Викторас Пранцкетис и маршалок польского сената Станислав Карчевский подписали документ, согласно которому данные страны выражают Украине поддержку в ее европейских стремлениях, амбициях относительно политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

В тексте подписанного документа также поддержали суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность в пределах границ, признанных международным сообществом.

Во время обсуждения псевдовыборов, проведенных в ОРДЛО, Ассамблея вновь призвала наложить запрет на военное и техническое сотрудничество с РФ, осуждая милитаризацию Азовского моря.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина созывает внеочередное заседание ТГК, которое будет посвящено "выборам" на Донбассе.


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