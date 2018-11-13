Межпарламентская ассамблея официально признала попытки РФ влиять на выборы

Главным итогом заседания стало признание попыток РФ влиять на выборы в различные странах, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в государствах и мировую безопасность.

Кроме этого, главы ВР Андрей Парубий, спикер литовского сейма Викторас Пранцкетис и маршалок польского сената Станислав Карчевский подписали документ, согласно которому данные страны выражают Украине поддержку в ее европейских стремлениях, амбициях относительно политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

В тексте подписанного документа также поддержали суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность в пределах границ, признанных международным сообществом.

Во время обсуждения псевдовыборов, проведенных в ОРДЛО, Ассамблея вновь призвала наложить запрет на военное и техническое сотрудничество с РФ, осуждая милитаризацию Азовского моря.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина созывает внеочередное заседание ТГК, которое будет посвящено "выборам" на Донбассе.