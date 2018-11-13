21:15 13.11.2018 | Политика | Новости
100207855:Polishuk

Лондон и Брюссель согласовали условия Brexit

Великобритания и Европейский союз согласовали на техническом уровне договор об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Лондон и Брюссель согласовали условия Brexit

 

Ожидается, что в среду, 14 ноября, состоится чрезвычайное заседание британского кабинета министров, на котором текст соглашения может быть окончательно одобрен. Как сообщает Еuronews, завтра также пройдет обсуждение достигнутого соглашения в Брюсселе.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия и Европейский союз могут заключить сделку по Brexit в течение двух ближайших дней.

Квак сообщал УРА-Информ, накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что по большому количеству вопросов относительно Brexit до сих пор не достигнута договоренность с Европейским союзом.

По словам британского министра по вопросу Brexit Доминики Рааб, соглашение о выходе Великобритании из ЕС будет утверждено до 21 ноября.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия отказалась провести внеочередное заседание ТКГ в связи с "выборами" на Донбассе, - Ирина Геращенко В Украине в среду ожидается снег с дождем и гололедица В Норвегии обвинили Россию во вмешательстве в работу GPS В "Киевтеплоэнерго" обещают в среду до обеда ликвидировать последствия аварии на Шота Руставели - ФОТО. ВИДЕО
Фоторепортаж
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив