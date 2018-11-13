Лондон и Брюссель согласовали условия Brexit

Ожидается, что в среду, 14 ноября, состоится чрезвычайное заседание британского кабинета министров, на котором текст соглашения может быть окончательно одобрен. Как сообщает Еuronews, завтра также пройдет обсуждение достигнутого соглашения в Брюсселе.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия и Европейский союз могут заключить сделку по Brexit в течение двух ближайших дней.

Квак сообщал УРА-Информ, накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что по большому количеству вопросов относительно Brexit до сих пор не достигнута договоренность с Европейским союзом.

По словам британского министра по вопросу Brexit Доминики Рааб, соглашение о выходе Великобритании из ЕС будет утверждено до 21 ноября.