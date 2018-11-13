Колумбия: два мира – двух океанов

Колумбия оспаривает звание "столицы" секс-туризма наряду с Бразилией, в местных "маршрутках" народ торгуется за цену на проезд, а страну на протяжении многих лет "лихорадит" от военных диктатур и внутригосударственных конфликтов между правительством и партизанскими группировками.

Это страна, имеющая многим более выгодное естественное положение, ресурсы и в целом более лучшие "стартовые условия", нежели соседние государства Южной Америки. Как же случилось так, что республика превратилась в государство "второго сорта", сырьевой придаток для "корпораций монстров" и мировой рынок кокаина?

На этих землях переплелись между собой два мира. С одной стороны – это отчасти слишком демократичные, отчасти репрессивные власти, не способные совладать с альтернативными, "теневыми", криминальными структурами и псевдопартизанскими бандформированиями. С другой – это реальный мир Колумбии, где уровень жизни людей очень ярко контрастирует на примере прибрежных городов и сельских глубинок. Отсутствие государства прежде всего в области образования, защиты частной собственности и медицины, ведет к маргинализации общества, гендерной ксенофобии, отступничеству и культурной деградации.

Либерализм против анархии

В последние годы ситуация стала преломляться в сторону позитивных результатов. Две последних команды президента Альваро Урибе и Хуана Маноеля Сантоса сумели добиться как декларативного, так и реального начала процесса прекращения боевых действий на некоторых территориях страны, куда не распространяются административные полномочия Боготы. В первую очередь это схема четырех "Р": разоружение, разминирование, реабилитация, реинтеграции. В 2016-2017 годах властям и главным партизанским антагонистам из ФАРК в ходе множественных раундов переговоров удалось прийти к общему знаменателю.

Исторически ФАРК (или Революционные вооружённые силы Колумбии — Армия народа) восходят еще ко временам активной деятельности в Колумбии коммунистической региональной ячейки. Движение обрело влияние в ходе "холодной войны", получая денежную и вооруженную поддержку от соседних стран "южноамериканского Интернационала" и завоевывая умы сельской бедноты, из которых затем они формировали свои первые отряды комбатантов. Пополнению активистов "герильи" поспособствовал также период между 1949-1958 гг., когда в результате политического кризиса, связанного с убийством главы либеральной партии, консервативные силы принялись жестоко расправляться с политическими противниками. Так, в период "Насилия" активизировались и другие партизанские движения, вроде анархистов, марксистов и прочих "левых" радикалов. ФАРК удалось выстроить формообразующую и цельную структуру своей организации, что позволяло эффективно противостоять государственным силам.

Ближе к 1980-м гг. ФАРК постепенно вышла на самофинансирование, что стало возможным благодаря листьям коки, которые уж очень дорого продавались в США. В результате, некоторые группировки внутри ФАРК очень быстро отказались от идеи "революционной борьбы", занявшись торговлей наркотиками совместно с криминальными структурами, прикрываясь при этом своим "благородным партизанским тылом". Постепенному ослаблению ФАРК также мешали и мирные процессы, и поражения "левых" в соседних Гватемале, Гренаде, Сальвадоре и Никарагуа. Модернизация армии, применения техники, шпионаж и разведка также внесли свою лепту, ликвидировав не один десяток лидеров "герильи".

Драматическое перемирие

С начала "нулевых" последовал следующий этап на пути разрешения конфликта между партизанами и колумбийскими властями. ФАРК стали вытеснять из крупных городов вдоль океанского побережья, где под влиянием иностранного капитала начал стремительно развиваться туристический бизнес. Боевики оказались в изоляции в недрах джунглей, где их влияние ограничивалось лишь бедными сельскими районами. Одновременно и лидеры южноамериканских государств выступили в роли миротворцев для урегулирования ситуации. Так, президент соседней Венесуэлы Уго Чавес выступил важным посредником в 2011 году, когда ФАРК и Богота в очередной раз сели за стол переговоров, за которым, однако, последовало убийство Альфонсо Кано, что помешало окончательно довершить процесс перемирия. И в довершение к этому мобилизовалось колумбийского общество, которому надоели десятилетия страданий, перестрелок, убийств и насилия, выступив единым рычагом за немедленное прекращение конфликта. Этим в свое время и воспользовались президенты Сантос и Урибе.

В итоге, в августе 2016 года между двумя сторонами было заключено Соглашения, согласно которому ФАРК "не капитулировали". Они выходили из конфликта мирным путем, а правительство соглашалось ступить на путь реформ, предложенных "революционерами".

В документе прописывались следующие ключевые шаги:

- проведение сельской реформы, создание нового земельного кадастра и "справедливое" распределение земли, сокращение неравенства между сельскими и городскими жителями, обеспечение продовольствием и питанием наиболее пострадавших и нуждающихся граждан Колумбии;

- политическая реформа, гарантирующая места в парламенте оппозиционным силам и партиям, в том числе и ФАРК. Создание 16 электоральных округов с целью интегрирования районов, особо сильно пострадавших к ходе конфликта;

- демилитаризация и реабилитация, предусматривающая создание переходных зон для участников ФАРК, которые будут задействованы в проектах повторной социализации, а это – предоставление жилья, медицинских услуг и возможностей получить образование, психологическая реабилитация и тд.;

- разработка комплексной национальной программы замены кокаиновых культур, формирование спецотряда полиции, который будет заниматься ликвидацией мафиозных структур, а также реализация национальных программ, поощряющих выращивание альтернативных растений;

- реализация программ "амнестического помилования", целью которого является обоюдное забвение сторонами совершенных преступлений, без уголовной ответственности для преступника, но с денежной компенсацией пострадавшей стороне. Предоставление привилегий тем преступникам и участникам конфликта, которые готовы добровольно пойти на сотрудничество с властями и рассказать правду. Подготовка и уголовные дела против особо опасных и жестоких преступников, наказание тех, кто совершил преступление против человечности, участвовал в геноциде или массовых казнях.

Несмотря на прогрессивность Соглашения, на референдуме, проведенном в том же году, общество не поддержало нововведения, а точнее оно наполовину разделилось из-за слабости информационной кампании. При общей явке в 13 млн человек, "за" высказались лишь 49% граждан.

Соглашение было дополнено и еще раз проголосовано, правда уже без референдума, а в стенах парламента при президенте Сантосе, которому удалось собрать необходимое количество голосов.

"Новая надежда" Латинской Америки

В результате, первенство в эстафете впервые за долгие года перешло в руки властей, у которых, судя по настроениям колумбийского общества, довольно короткий кредит доверия, чтобы попробовать выстроить государственную систему там, где ее не было десятилетиями. Стране, львиную долю ВВП которого составляют доходы от нефти, а треть иностранные инвестиции, особенно со стороны США, особо важно выстроить три государствообразующие "колонны": образование, медицина, инфраструктура. Начальное и среднее школьное образование в отдаленных и пострадавших от конфликта районов – это главный залог предотвращения дальнейшей мобилизации молодежи в различные "герильи" или мафиозные группировки. Госпитали и медицинская помощь решит проблему "мальтузианской ловушки" и еще более усилит влияние государства на местах. И, наконец, особо важное построение дорог, водопроводов, по возможности проведение электричества, транспортных путей будет практичным залогом на пути коммуникации с колумбийскими гражданами. Ведь около 30% территории страны утопает в джунглях.

Второстепенными задачами являются: преодоление чрезмерно запутанного законодательства, большая часть из которых не выполняется, снижение уровня бюрократии, а также нейтрализация параллельных государству "теневых" институтов влияния.

Но, ФАРК это не первостепенная проблема для Колумбии, а один из источников многолетней "эпидемии". Неорганизованное колумбийское общество страдает от чрезмерного давления со стороны организованных преступных группировок. Соблазн огромных заработков от коки, сведенный с большим риском при этом лишиться жизни, отнюдь не пугает каждое новое поколение молодых колумбийцев. В стране с огромным имущественным неравенство "честно" такие суммы денег рядовым гражданам просто не заработать. И каждый раз это желание усиливается бездействиями государства в области образования и медицины.

Таким образом, в Колумбии сформировалось совершенно два разных мира для одного народа. Первый – это то, как про Колумбию говорят за границей, эксперты, политики и собственные национальные элиты, частично или вовсе не обремененные ежедневными проблемами, с которыми сталкиваются ее граждане каждый день; а второй – это то, как в действительности живут колумбийцы.