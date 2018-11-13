19:31 13.11.2018 | Политика | Новости
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Канцлер Германии поддержала позицию Франции о создании армии Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель поощряет решение французкого государства о создании армии в Европейском союзе. Об этом сообщает немецкое издание dpa news agency.

Канцлер Германии поддержала позицию Франции о создании армии Евросоюза

Как отмечается, Меркель призывает к возможному созданию европейской армии, таким образом поддерживая подобный призыв президента Франции Эммануэля Макрона.

При этом, лидер Франции заявил, что разделяет мнение президента США Дональда Трампа о необходимости лучше распределять финансовое бремя в НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", проблемой французского президента  Эммануэля Макрона являются низкие рейтинги, поэтому ему скорее необходимо возвращать величие Франции.

Президент США искренне посочувствовал своему французскому коллеге и поведал о том, что Эммануэль Макрон сильно страдает из-за скромных размеров своего рейтинга (26%) и масштабов безработицы в стране (10%).


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