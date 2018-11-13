Канцлер Германии поддержала позицию Франции о создании армии Евросоюза

Как отмечается, Меркель призывает к возможному созданию европейской армии, таким образом поддерживая подобный призыв президента Франции Эммануэля Макрона.

При этом, лидер Франции заявил, что разделяет мнение президента США Дональда Трампа о необходимости лучше распределять финансовое бремя в НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", проблемой французского президента Эммануэля Макрона являются низкие рейтинги, поэтому ему скорее необходимо возвращать величие Франции.

Президент США искренне посочувствовал своему французскому коллеге и поведал о том, что Эммануэль Макрон сильно страдает из-за скромных размеров своего рейтинга (26%) и масштабов безработицы в стране (10%).