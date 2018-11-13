08:12 13.11.2018 | Политика | Новости
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ЕС требует от РФ прекратить подпитывать конфликт на Донбассе

Евросоюз обеспооен из-за российского военного оборудования и личного состава в отдельных районах Донбасса. Поэтому  призывает РФ прекратить подпитывать конфликт, поддерживая боевиков. 

ЕС требует от РФ прекратить подпитывать конфликт на Донбассе

Об этом стало известно благодаря заявлению делегации ЕС в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В ЕС напоминают, что продолжительность санкций против России связана с выполнением ею Минских договоренностей.

Кроме того, делегация ЕС во время специального заседания, посвященного незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса 11 ноября, подчеркнула, что Евросоюз решительно осуждает их.

"Выборы" являются еще одним вопиющим нарушением международного права и украинского законодательства, Минских соглашений, и мы считаем их не имеющими никакой юридической силы", - сказано в заявлении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", единственный вопрос на повестке дня у постсовета ОБСЕ – проведение нелегитимных "выборов" на Донбассе и нарушение минских договоренностей.


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