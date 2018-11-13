10:36 13.11.2018 | Политика | Новости
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Армия Израиля ударила по позициям "Хамаса"

Во вторник, 13 ноября, израильская армия ударила по позициям "Хамаса" и "Исламского Джихада". Об этом сообщает армия Израиля.

Армия Израиля ударила по позициям

Как сообщается, данная атака была ответным ударом на обстрелы израильской территории из Газы.

По словам представителей армии, Израиль произвел удар по штаб-квартире военной разведки террористической группировки, который специально был организован возле школы.

После того, как по южной части Израиля были выпущены десятки ракет, некоторые из которых попали в жилые районы, израильская армия приняла ответные меры. В результате этого на территории Газы было разрушено около 70 объектов. По информации Армии обороны Израиля, с той стороны погибло три человека.

Стоит отметить, что обострение данного конфликта уже вызывает беспокойство мирового сообщества. Так генсек ООН Антониу Гуттэриш призвал стороны проявить максимальную сдержанность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь на понедельник, 12 ноября, во время обстрела территории сектора Газа, погиб один житель Израиля. Тело погибшего было найдено в здании израильского города Ашкелон.


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