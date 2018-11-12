16:12 12.11.2018 | Политика | Новости
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Великобритания призывает РФ перестать атаковать мировую безопасность

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается заявить о том, что РФ должна изменить курс и прекратить атаковать мировую безопасность. Об этом сообщает Reuters.

Великобритания призывает РФ перестать атаковать мировую безопасность

12 ноября на ежегодном банкете у лорд-мэра Лондона собирается выступить с речью Тереза Мэй. Чиновница намеревается заявить об инциденте в Солсбери как о доказательстве угрозы России для западных стран.

В 2017 году, во время такой же встречи, она обвинила Россию в военной агрессии и во вмешательстве в проведение выборов в других странах. Многие утверждали, что это была ее самая критичная речь в сторону РФ, сделанная до отравления Скрипалей.

Мэй собирается подчеркнуть, что британцы и их союзники продемонстрировали единство в защите общих ценностей. В ее речи также упоминается о том, что в случае, если Россия выберет другой путь, не будет подрывать авторитет международных организаций и договоренностей, то Британия окажет ей помощь.

Стоит отметить, что в речи, написанной для ее выступления на банкете, нет ни единого упоминания о предстоящем Brexit.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Тереза Мэй заявила, что Итоговое соглашение между Британией и Европейским союзом по условиям Brexit готово на 95%.


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