16:10 12.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине стартовал конкурс в Высший антикоррупционный суд

В Киеве в понедельник, 12 ноября, началось тестирование кандидатов, подавших документы на участие в конкурсах в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд. Об этом передают украинские СМИ.

В Украине стартовал конкурс в Высший антикоррупционный суд

Сообщается, что в конкурсе в Верховный Суд принимают участие 525 участников, в Высший антикоррупционный суд и Аппеляционную палату Антикоррупционного суда – 240.

Как отметил член Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотки, к практическому заданию допустят по четыре кандидата на место. Соответственно количество претендентов в Верховный суд сократится до 312, в ВАКС и Аппеляционную палату ВАКС - до 108.

В свою очередь глава ВККС Сергей Козьяков заявил, что окончательный список победителей будет оглашен 15-20 февраля.

Стоит добавить, что тестирование продлится 2,5 часа, а что касается практического задания, то его конкурсанты пройдут 14 ноября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) выбрала шестерых членов Общественного совета международных эксперто Антикоррупционного суда.


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