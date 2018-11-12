В Румынии министр по делам ЕС подал в отставку

Как сообщает Politico, таким образом, Негреско рискует сорвать подготовку страны к принятию председательства в Совете Европейского Союза в январе 2019 года.

Пресс-секретарь Негреско подтвердил отставку министра, но не пояснил причин.

Кроме того, в пятницу, 9 ноября, между румынскими министрами состоялись переговоры о подготовке к председательству в Совете ЕС. Подчеркивается, что Негреско был ключевой фигурой в этих приготовлениях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр транспорта Великобритании Джо Джонсон в пятницу, 9 ноября, подал в отставку, заявив, что поддерживает идею повторного референдума о выходе Британии из ЕС.