10:15 12.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В понедельник Андреевская церковь официально отошла Константинополю

В понедельник, 12 ноября, в Украине вступил в силу закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".

В понедельник Андреевская церковь официально отошла Константинополю

Документ накануне официально опубликовали в газете "Голосе Украины". Таким образом, сегодня Андреевская церковь официально отошла Вселенскому патриархату.

Напомним, Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности.

Согласно закону она передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенском Патриархата для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Кабинету министров Украины поручено в месячный срок обеспечить передачу Андреевской церкви.

Как сообщал УРА-Информ, 18 октября Верховная Рада одобрила за основу и в целом закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", относительно ее передачи Вселенскому Патриархату.

7 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.


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